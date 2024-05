Il beato Carlo Acutis diventerà santo

Il beato Carlo Acutis diventerà presto santo. La decisione è arrivata ieri, giovedì 23 maggio: il Santo Padre ha autorizzato la promulgazione del decreto per il secondo miracolo attribuito all'intercessione del beato Acutis, confermandone la prossima canonizzazione.

Il giovane, studente italiano morto a soli 15 anni e beatificato nel 2020, è noto anche nel Biellese, specialmente per il suo attivismo nel volontariato e nell'opera di evangelizzazione. Soprattutto tra le nuove generazioni, come l'insegnamento del catechismo ai bambini, l'assistenza ai poveri e l'opera di apostolato sul web. Definito patrono di internet, ha sempre dimostrato un profondo amore per l'eucarestia tanto da dar vita ad una mostra online incentrata sui miracoli eucaristici.

A Biella, nel 2022, la madre del ragazzo era giunta in Duomo per affidare alcune reliquie alla Diocesi di Biella guidata dal vescovo Roberto Farinella.