Festa di Natale al Golf Club Cavaglià tra gare e premiazioni FOTO

Festa di Natale al Golf Club Cavaglià tra gare e premiazioni

Festa di Natale sabato scorso al Golf Club Cavaglià. In occasione della tradizionale cena degli auguri, si sono svolte le premiazioni dei campionati sociali delle varie categorie e i vincitori della classifica “Eclettica Score d’Argento”.

Per il campionato sociale match play premiati Davide Tovo/ Enrico Teglia (doppio), Simone Bucino (1a categoria maschile), Patrizio Ubezio (2a categoria maschile), Davide Caccianotti (3a categoria maschile), Simona Rosazza Gianin (1a categoria femminile) e Elena Rossi (2a categoria Femminile).

Nell’Eclettica a segno: Filippo Peretti Cucchi (1a categoria maschile) con lo score di 50, Lorenzo Paravella (2a categoria maschile) con 55, Diego Platini (3a categoria maschile) con 64, Silvia Malinverni (1a categoria femminile) con 60 e Renata Torazzo (2a categoria femminile) con 65.

Nei campionati di biliardo vittorie di: Michele Bodo (singolo Italiana), Simone Bucino (singolo Goriziana) e Gilberto Manfredo/Fabrizio Ronchetta (nel doppio Goriziana). Mentre nel campionato di Burraco si registra il successo di Stefano e Grazia Meggiorin.

Domenica al Golf Club Cavaglià si è giocata la classica Louisiana degli Auguri by De Mori, gara a coppie sulla distanza di 18 buche (Stableford) che ha visto al via un’ottantina di partecipanti.Nel lordo successo di Simone Bucino/Alberto Caneparo con 40 punti. Nel netto vittoria di Mirko Murrone/ Andrea Magnone con 45, seguiti da Edoardo Perfumo/Federico Lesca con 44 e Paolo Schellino/Elena Benigni con 44. Prima coppia mista Anna Maria Lo Conte/Piero Ceresa con 41.

Domenica al Golf Club Cavaglià si concluderà la stagione agonistica 2025 con la “Christmas Four Balls”, gare a coppie formula 4pm (Stableford) con partenza shot gun alle ore 11 circa sulla distanza di 18 buche. A seguire premiazione con brindisi.Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it