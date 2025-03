TeamVolley: Bonprix a Pavia cerca il riscatto

Due sconfitte di fila che vanno cancellate il prima possibile. Il Bonprix TeamVolley cercherà di tornare alla vittoria già sabato sera nella trasferta sul campo del Cus Pavia . Primo servizio in programma alle 21 al Centro Polisportivo Universitario della cittadina lombarda. Ancora una volta, la classifica del girone nazionale di Serie B2 potrebbe risultare ingannevole.

Spiega il vice-allenatore Paolo SALUSSOLIA: «Gli obiettivi di sabato sono i tre punti pieni e una prestazione convincente, raggiungibili alzando il livello in settimana. Al momento, per vari motivi, fatichiamo ad esprimere il nostro potenziale ed è un peccato. Potremmo – e possiamo tutt’ora – puntare al quinto posto. La trasferta di Pavia è lunga, l’avversario è una belva ferita in quanto reduce da una sanguinosa sconfitta nello scontro diretto contro Milano Guffanti di sabato scorso: ora sono costrette a vincerle praticamente tutte per garantirsi perlomeno il playout-salvezza. Giocheranno tutte le carte a loro disposizione: un reparto centrali molto profondo ed efficace, ma anche un opposto particolarmente coinvolto nei palloni pesanti. La nostra interpretazione di allenamenti e piano-partita sarà basilare: mors tua, vita mea».

Aggiunge la centrale Giulia MACCHIERALDO: «Sabato a Pavia sarà una bella sfida: una partita che dobbiamo sfruttare per ritrovare il nostro equilibrio. Dovremo focalizzarci su noi stesse e sul nostro gioco, senza lasciarci ingannare da quello che dice la classifica. Nelle ultime uscite infatti non ci siamo espresse al meglio e anche per questo desideriamo rifarci. Conosciamo le avversarie del Cus e ci stiamo allenando per affrontarle nel migliore dei modi. Ce la metteremo tutta per arrivare alla vittoria».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2

Sabato 29/3, ore 21. Centro Polisportivo Universitario di Pavia

Cus Pavia Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY

Prima Divisione TST

Domenica 30/3, ore 20. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY - San Giuseppe Volley Trecate

Under15

Domenica 30/3, ore 15.30. Palestra S.M. “Lanino” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – DE MORI TEAMVOLLEY