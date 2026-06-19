Auto ribaltata a Villanova Biellese: soccorso un ferito

Incidente stradale nella serata di ieri, intorno alle 21.30, lungo la SP 230, nel territorio di Villanova. Due auto si sono scontrate e, dopo l’impatto, uno dei mezzi si è ribaltato finendo in una risaia.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, i Carabinieri di Mottalciata e del Norm di Cossato. La provinciale è stata chiusa temporaneamente in entrambi i sensi di marcia per permettere il recupero dell’auto e la messa in sicurezza dell’area. Al termine delle operazioni, il mezzo è stato riportato sulla strada.

Coinvolti un uomo del 1976, residente a Candelo, rimasto illeso, e un uomo del 1969, residente a Mottalciata, ferito non gravemente. Quest’ultimo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

I Carabinieri di Mottalciata hanno svolto ulteriori verifiche e l'accertamento etilometrico ha dato esito negativo.