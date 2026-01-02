Campiglia, in scadenza il bando per avere in gestione il locale comunale in via Roma

C'è tempo fino all'8 gennaio 2026 per avere in affitto dal Comune di Campiglia un locale di sua proprietà che si trova in via Roma da destinare ad attività commerciale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 13.11.2025.

In particolare, l'importo del canone annuale a base d'asta è fissato in euro 4.200,00, pari ad euro 350,00 mensili e verrà aggiornato annualmente e automaticamente nella misura massima consentita dalla legge pari al 100% dell'indice ISTAT riferito al costo della vita a partire dal secondo anno.

L’immobile è composto da un alloggio al piano seminterrato di circa 150 metri quadrati con locali di servizio e deposito, e da locali al piano terra, anch’essi di circa 150 metri quadrati, adibiti a uso commerciale con area di somministrazione, cucina, retro e spazi accessori. Sono comprese anche alcune pertinenze comuni. La locazione avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova.

Possono partecipare al bando persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di legge, sia morali sia professionali, necessari per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il bando specifica in modo dettagliato le condizioni di onorabilità richieste e i titoli professionali ammessi, oltre all’assenza di situazioni di fallimento o procedure concorsuali.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione terrà conto per metà del progetto di gestione dei locali e per metà dell’offerta economica.

Le attività ammesse sono esclusivamente ristorante, pasticceria, bar, paninoteca e pizzeria. Proposte relative a tipologie diverse saranno automaticamente escluse. In caso di parità di punteggio, verrà privilegiata l’offerta con il miglior progetto di gestione.