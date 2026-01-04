Andorno Micca, al via la distribuzione del calendario 2026

Nei prossimi giorni, nel comune di Andorno Micca, inizierà la distribuzione del nuovo calendario 2026 che quest'anno vede come protagonista la Fisaorchestra Santa Cecilia.
Lo annuncia l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Anticipando la comunicazione che troverete allegata al calendario dal mese di luglio non troverete indicati i giorni di raccolta corretti della spazzatura poiché subiranno una modifica in base all'adeguamento che verrà comunicato da SEAB nei prossimi mesi. Sarà nostra cura provvedere a comunicazioni tempestive al fine di informare la cittadinanza non appena avremo maggiori informazioni in merito”.