Palo della luce pericolante dopo un incidente: intervento dei Vigili del Fuoco a Sagliano

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di oggi 1 gennaio a Sagliano, in via Nino Bixio, per un palo della luce risultato pericolante a seguito di un incidente stradale.

Secondo le prime informazioni, il palo sarebbe stato urtato da un veicolo, ma al momento non è ancora chiaro se nell’incidente sia stata coinvolta una sola auto o più mezzi. I Vigili del Fuoco sono attualmente sul posto per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori rischi per la circolazione e i residenti.

È stato richiesto l’intervento dei tecnici Enel, attesi sul luogo per le verifiche e gli interventi necessari sulla linea elettrica. La situazione è in fase di monitoraggio in attesa degli accertamenti definitivi sulla dinamica dell’incidente.