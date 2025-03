Grandi prestazioni per la Kwan Taekwondo Biella

22 e 23 marzo 2025, trasferta a Jesolo per gli atleti della Asd Kwan Taekwondo Biella per gareggiare alla Taekwondo Lions Cup, una competizione che ha visto la partecipazione di ben 93 squadre provenienti da diverse regioni. Nella giornata di sabato la Kwan ha portato undici atleti in gara: Fabio Cian, che ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria Master 3 -80 kg cinture giallo-verdi, battendo in finale il compagno di squadra Roberto Bagatello che si è aggiudicato l'argento.

Altro oro anche per Stefano Ballestra nei Master 2, e per la giovane Angela Spinelli al suo debutto come cadetta, che ha dimostrato determinazione vincendo un combattutissimo incontro su tre round. Argento per Roberto Fittabile, Master 3, dopo tre incontri molto ravvicinati per tempistiche. Bronzo per il Master Umilio Dino, che sfortunatamente ha dovuto ritirarsi per un infortunio al ginocchio. Fuori dal podio Alessia Pozzato, Irene Buzzano e Abrar Hjane, così come Federico Cian e Alessandro Bagatello, entrambi affaticati dalla trasferta della settimana precedente ai Campionati Italiani Cinture Rosse. La giornata di domenica è stata invece dedicata a combattimenti e forme, con altre grandi soddisfazioni per la Kwan.

Le giovani Livia Orsina e Jannat Jahi, al loro debutto, hanno ottenuto entrambe una medaglia d'oro. Adele Pizzo, si guadagnata un argento, mentre Diego Boltolozzo ha conquistato il bronzo. Non è riuscito a entrare in zona medaglie Rajen Ben Masshoud. Nelle forme, ottimi risultati per Leonardo Maffioletti, che ha ottenuto il bronzo nella categoria parataekwondo, confrontandosi con avversari di grande esperienza, e per Sheryl Costenaro, anche lei bronzo in una pool estremamente competitiva con ben undici partecipanti.

I maestri Roberto Fittabile, Dino Umilio, Claudio Maffioletti e Alessia Pozzato, hanno espresso la propria soddisfazione: “Ognuno ha dato il massimo, sia nel combattimento che nelle forme. È bello vedere il loro impegno premiato", hanno dichiarato i coach: "I progressi dei nostri atleti sono evidenti, e il numero di partecipanti è stato davvero significativo. Un grande grazie ai genitori, il loro supporto è stato fondamentale per creare un clima positivo e motivante."

Nel complesso, la Kwan si è classificata 11ª nella graduatoria generale e come seconda società in Piemonte, un risultato di prestigio considerando il livello della competizione. Una trasferta impegnativa ma ricca di soddisfazioni, che conferma la crescita e la determinazione di una squadra sempre più competitiva.