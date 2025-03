TT Biella: Grande successo per il Torneo Open “Provincia della Lana”

Nello scorso week-end si è disputato, nella palestra dell’ITI Quintino Sella, il Torneo Open di Tennistavolo “Provincia della Lana”. La gara, organizzata e gestita dalla ASD TT Biella, ha ottenuto grande successo, con la partecipazione di circa 200 atleti provenienti dalla nostra regione e da quelle limitrofe: Piemonte, ovviamente, davanti a tutte con 25 società presenti, seguito da Lombardia (18), Liguria (3), Emilia e Campania (1). A livello societario, il TT Biella ha fatto la parte del leone con 15 atleti iscritti, seguito dal CUS Torino con 10, dalla società piacentina Canottieri Vittorino da Feltre e dal Saronno con 9 partecipanti.

Sei le gare previste, quattro di singolo (over 6200M/410F, 4700M/205F, 3000M/120F e 1500M/80F) e due di doppio (6200 e 4700), con i numeri che stanno a indicare il posizionamento attuale nella classifica generale. Per esempio, alla gara over 4700M/205F potevano prendervi parte tutti gli atleti maschi che si trovavano, all’atto dell’iscrizione, oltre la posizione 4700, e tutte le atlete femmine oltre la posizione 205.

Nella gara del livello più basso (over 6200), hanno esordito nel loro primo torneo sei giovani atleti: non superano il primo ostacolo e passano quindi nel torneo di consolazione: Alessandro Rizzo, Daniele Milanesi, Greta Barriani, Jacopo Siciliano e Lorenzo La Porta. Si qualificano invece al tabellone principale Federico Villa, Gabriele Carisio, Giacomo Riva (primo posto nel girone) e Traian Muscalu (secondo posto nel girone). Nel tabellone principale a eliminazione diretta, solo quest’ultimo vince una partita, mentre escono subito gli altri. Nel torneo di consolazione, Alessandro Rizzo e Daniele Mialnesi, prima di essere estromessi, si impongono entrambi in due partite, mentre sono subito eliminati Grata Barriani e Jacopo Siciliano.

Nell’over 4700 hanno giocato Federico Arno, Federica Prola, Gabriele Carisio e Traian Muscalu. Questi ultimi non superano il girone iniziale, mentre passano invece al tabellone principale i primi due. Nella fase finale Federico Arno è subito fuori, mentre Federica Prola vince due partite (l’ultima contro Rondi, compagno di palestra), per poi essere superata dall’amica novarese Ramazzotti.

Nell’over 3000 sono scesi in campo, Federica Prola, Lodovica Motta e Gabriele Marfisi. Lodovica Motta si aggiudica il girone con tre vittorie, Federica Prola lo supera “da seconda”, mentre Gabriele Marfisi è fuori solamente con la classifica avulsa, avendo chiuso il girone in testa a pari merito con altri due giocatori. Nella fase successiva sono subito fuori sia Federica Prola, nel tabellone principale, sia Gabriele Marfisi nel torneo di consolazione. Lodovica Motta, invece, con tre vittorie raggiunge la finale, qui battuta, in quattro set, dalla brava giovane Jar.

Infine, nella gara regina, l’over 1500, ai nastri di partenza si sono presnetati Giacomo Cenedese, Lodovica Motta e Stefano Torrero. Lodovica Motta non riesce a superare il girone, battuta dalla brava Serena Rossati; passano invece il turno sia Giacomo Cenedese, vincitore del girone con la magnifica prestazione contro Jar, sia Stefano Torrero, con due vittorie ed una sconfitta. Nella fase successiva, Stefano Torrero è subito fuori; per Lodovica Motta, invece, una vittoria e poi una sconfitta in bella da Ginevra Donetti. Giacomo Cenedese, invece, procede spedito fino ai quarti, sove è sconfitto dal futuro finalista, il bravo saronnese Loche.

Nella gara di doppio over 6200 hanno giocato: Daniele Milanesi e Lorenzo La Porta, subito fuori, Alessandro Rizzo e Giacomo Riva, con una partita vinta e poi battuti, e poi i superlativi Gabriele Carisio e Traian Muscalu, che, contro ogni pronostico, vanno ad aggiudicarsi la gara vincendo una interminabile finale contro Armando e Li Qiuxuan con il punteggio 5/-12/-14/8/18.

Nel doppio over 4700 ci riprovano Gabriele Carisio e Traian Muscalu, ma perdono subito.

È doveroso notare che le quattro gare di singolare sono state tutte appannaggio di giocatrici femmine: l’over 6200, dell’atleta del Nerviano, Giulia Escribano Monton; l’over 4700, della novarese Giulia Ramazzotti; l’over 3000, di Isabella Jar sull’atleta di casa Lodovica Motta; l’over 1500, della bravissima genovese Alice Borsani.

La ASD Tennistavolo Biella ringrazia tutti i dirigenti e genitori che in questo fine settimana si sono prodigati e hanno contribuito nell’organizzazione di questo importante evento: allestire la palestra con dodici aree di gioco, e relativo servizio ristoro, e rimuovere il tutto, nella serata di domenica a gare ultimate non è, infatti, fatto di poco conto.