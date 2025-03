Campionati studenteschi di pallavolo: trionfano il Liceo del Cossatese e l’Avogadro FOTO

Proseguono i Campionati Studenteschi con la fase provinciale di pallavolo, che si è svolta oggi, martedì 25 marzo, nella palestra dell’Itis. L’evento, organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, ha visto la partecipazione di ben 97 studenti provenienti dagli istituti superiori del territorio.

A dominare la competizione sono stati il Liceo del Cossatese e della Vallestrona, che si è imposto nel torneo femminile, e il Liceo Avogadro, vincitore della categoria maschile.

I risultati della giornata

Nel torneo femminile, il podio ha visto al primo posto il Liceo del Cossatese e della Vallestrona, seguito dal Liceo Avogadro e dall’Itis, che ha conquistato il terzo gradino. A seguire, il Liceo Sella, l’Istituto Bona e il Gae Aulenti.

Per quanto riguarda la competizione maschile, il Liceo Avogadro ha trionfato, con l’Istituto Bona in seconda posizione. Terzo posto per l’Itis, mentre al quarto si è classificato l’IIS Gae Aulenti.

L’attenzione ora si sposta sulla fase regionale, in programma a Novara il prossimo 15 maggio, dove le squadre vincitrici cercheranno di proseguire il loro cammino verso il titolo.