Un gradito ritorno al Biella Jazz Club per martedì 25 marzo, alle 21.30, il chitarrista Luigi Tessarollo e il saxofonista Diego Borotti, entrambi torinesi, accompagnati da Pual Zogno al basso e Luca Guarino alla batteria.

Concerto di grande impatto ed energia, è stato presentato da Tessarollo la prima volta al Conservatorio di Milano in seno alla rassegna Musica Maestri 2019 Il progetto si concentra sull’interpretazione della musica del chitarrista John Scofield, uno dei massimi musicisti e compositori del jazz contemporaneo, ascoltato e studiato in tutto il mondo per la sua unica personalità di scrittura e di linguaggio.

In particolare il concerto verte sulle composizioni scritte e registrate da Scofield per il suo quartetto tra l’89 e il 92 nei 3 cd Time on my hands, Meant to be e What we do. La formazione di Scofield annovera un altro titano del jazz contemporaneo, il sassofonista Joe Lovano. Questo sodalizio da vita ad una nuova e contemporanea veste dello storico binomio Chitarra/Tenore in ambito jazzistico.