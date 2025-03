Nuoto: Aruni Biolcati torna in vasca vincente a Lignano Sabbiadoro FOTO

Scende in vasca dopo un periodo di fermo, la biellese porta alto ancora una volta il nome della Città' di Biella nel mondo Paralimpico . Dopo i Mondiali di nuoto pinnato di Novembre 2024 con tre argenti e la premiazione delle prestazioni a Palazzo Chigi a Roma di Dicembre da parte del Ministro dello sport e dei giovani Dott. re Abodi, in questi giorni Aruni Michela e il suo atleta Samuele Galdini sono stati a Lignano Sabbiadoro per le Worl Paraswimming Campionato Italiano Assoluto Nuoto paralímpico . Evento con 39 Nazioni da 3 Continenti, 421 atleti , un momento di competizione ma sopratutto di aggregazione inclusione e emozioni. Michela classe S8 SB7 , SamueleS8 SB 8 hanno nuotato in batteria con coetanei , o con persone più grandi o come ci dice Michela "con ragazzi che potrebbero aver l'età dei suoi figli "; ebbene si lei ha gareggiato con persone molto giovani anche del 2012 sicuramente più prestanti , ma come le ha ricordato un amico allenatore ,lei ha esperienza come atleta e tecnico e può usar le nozioni per compensare . Ha sognato , ha sperato in questo ritorno in vasca , questo il primo di una lunga serie sia per eventi Nazionali che Internazionali. Michela porta a Biella 1 argento e 1 bronzo rispettivamente 100 rana e 100 dorso , Samuele un sesto posto nei 100 rana e 1 bronzo nei 100 dorso .

" Questo evento per me , come tutti gli atleti paralimpici , e' un momento importantissimo di confronto e crescita - racconta Aruni - . Quando sono partita, non pensavo di tornar con delle medaglie , si può chiedere a chiunque, e quando ho assaggiato il sapore della prima ho chiamato tutti perché è' stata veramente inaspettata e poi ho lottato per la seconda ". Ora qualche giorno di pausa e poi si riparte con gli allenamenti .

Prossimamente l'atleta Biellese affronterà due nuove belle sfide , la prima Campionati Italiani assoluti d'apnea e il secondo e' Campionato di serie S silver di Pallanuoto.