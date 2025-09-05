La biellese Aruni Biolcati Da Venezia a Trieste con la “Zkb-La Rotta del Cuore”

Partirà da Biella lunedì 8 settembre l’atleta paraolimpica Michela Aruni Biolcati, presidente dell'A.s.d. Centro Integrazione Sportiva e consulente specializzata in disabilità e autismo, conosciuta sul territorio per i risultati ottenuti nel settore nuoto pinnato paraolimpico e recentemente anche in altri ambiti sportivi, per partecipare all’iniziativa intitolata ZKB 2025 – La rotta del cuore che partirà da Venezia per un percorso di 7 tappe con arrivo a Trieste. Il progetto è stato ideato da Berti Bruss presidente di Dis-equality il quale crede nello sport come occasione per superare le difficoltà e sconfiggere le barriere sociali, promuovendo inclusione e integrazione.

Il progetto è stato abbracciato e sposato da Michela Aruni Biolcati che da anni promuove gli stessi valori dello sport non solo sul territorio biellese ma anche a livello italiano “Dopo aver trascorso mesi tra il 2024 e il 2025 a promuovere volontariamente le attività paraolimpiche e il concetto del “Tutto si può fare, basta volerlo” nelle scuole elementari, medie, superiori biellesi e università. – Quando Berti mi ha chiamato – afferma Biolcati – per questa iniziativa ho detto subito che ci sarei stata. Lo sport nella mia vita, mi ha permesso di rinascere e riadattare le mie capacità –.

La nostra atleta, a Venezia, prenderà posto sulla canoa polinesiana fucsia insieme ad altre 6 persone e un timoniere. Gli equipaggi saranno formati da persone con disabilità e specialisti della pagaia, tra i nomi conosciuti ricordiamo Daniele Scarpa doppia medaglia olimpica ai Giochi di Atlanta 1996 affiancato dall’atleta paraolimpica Sandra Truccolo. In supporto imbarcazioni attrezzate per accogliere persone in carrozzina e con altre necessità. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione e alla partecipazione di diverse associazioni quali Associazione Stefania Lissone di Milano, i Ragazzi del Piave del Veneto, Csrn Latisana, La quercia Asugi Gorizia Trieste, e i Girasoli sempre di Trieste.

Atleti paraolimpici presenti: Karim Gouda nuotatore, Costanza Caruso parasailing, Egidio Carantini navigatore non vedente, Sandra Truccolo tiro con l’arco, Marta Zanetti Parasailing, e la nostra concittadina Michela Aruni Biolcati nuotatrice azzurra paraolimpica e recentemente atleta di bocce paraolimpiche. Durante l’evento verrà realizzato un documentario da video operatori e registi professionisti che verrà proposto ai programmi in onda su Rai 3.

Attendiamo il ritorno della concittadina per una narrazione dell’esperienza che riflette la personalità della stessa, persona sempre pronta ad aiutare l’altro e che davanti alla difficoltà si è sempre rimboccata le maniche e ha lottato per riuscire a trasformare, facendo nostre le sue parole “il suo sogno in realtà”.