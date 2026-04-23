Biella, nei guai una giovane al volante: rifiuta di fare gli accertamenti dei Carabinieri

Rischia una denuncia la giovane che, al volante della sua auto, si sarebbe rifiutata di eseguire i dovuti accertamenti per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I controlli, eseguiti dai militari dell’Arma, sono avvenuti nei giorni scorsi, in orario serale, nel comune di Biella.

Inoltre, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato trovato a bordo anche uno spinello. Inevitabile, a questo punto, il ritiro della patente di guida, assieme al sequestro del mezzo e la segnalazione alla Prefettura di Biella.