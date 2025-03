Botalla TeamVolley, successo per 3-0 nel derby con Gaglianico

Solo il Botalla TeamVolley in campo nel weekend, per difendere i colori del Settore Giovanile. Nel derby biellese contro Gaglianico, le ragazze di coach Ivan Turcich hanno conquistato l’ennesimo 3-0 di questa stagione di Prima Divisione.

BOTALLA TEAMVOLLEY – Heka Volley Gaglianico 3-0 (25-7/25-7/25-15)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano 6, Boggiani ne, Cavaliere 12, Sola 15, Cena 7, Gariazzo ne, Damo 10, Floris 2, Lanari 2, Vioglio, Piletta 8, Guzzo (L1), Paniccia (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

La schiacciatrice Alessandra Cena: «Arrivavamo da una settimana particolare, in cui abbiamo mantenuto un ritmo piuttosto alto in ogni allenamento. L’obiettivo era di riportarlo – in maniera diretta – anche in campo, nella partita di Prima Divisione. Ci siamo dimostrate superiori alle nostre avversarie, sia a livello fisico che tecnico. In questo momento della stagione stiamo più che altro cercando di provare sempre più combinazioni, per aumentare la portata del nostro gioco ed arrivare così alla fase finale della stagione nella miglior condizione possibile».