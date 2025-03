Da Versailles alla Tour Eiffel, biellesi in gara per l'Ecotrail 2025 di Parigi

“Una bella esperienza, peccato per la pioggia battente”. A parlare la comitiva biellese che, nelle scorse ore, ha partecipato all'Ecotrail di Parigi, l'evento podistico che, pur svolgendosi in un contesto metropolitano, punta a valorizzare aree verdi, parchi, sentieri e scorci meno noti della capitale francese. L'eco-trail nasce, infatti, per unire la passione per l'attività podistica con la sostenibilità e la salvaguardia del territorio.

In campo Pamela Bertoli, Cristian Pinelli, Andrea Lucia e Roberto Barbirato. La partenza ha avuto inizio nella Reggia di Versailles, con tappe nei giardini e nelle colline della nota cittadina e tappa finale all'ombra della Tour Eiffel, a Parigi. Ancora una volta, il Biellese si conferma protagonisti nel mondo del trail.