Biellesi a Parigi per l'Ecotrail 2025: il connubio fra sport e sostenibilità FOTO

Negli ultimi anni, il trail running ha vissuto un'evoluzione sempre più green, dando vita a un nuovo filone di gare in armonia con l'ambiente: gli eco-trail. Nati per unire la passione per la corsa alla sostenibilità, questi eventi puntano alla salvaguardia del territorio attraversato, promuovendo il rispetto della natura e riducendo l'impatto ambientale. Dalle Alpi alle metropoli europee, l'EcoTrail è diventato un modo per scoprire scenari naturali e urbani con un passo consapevole.

È con questo spirito che quattro runner biellesi hanno preso parte all'Eco Trail di Parigi, un evento che, pur svolgendosi in una capitale, riesce a valorizzare parchi, sentieri e scorci meno conosciuti della città, culminando con l'arrivo alla Tour Eiffel.

I protagonisti sono Pamela Bertoli, Cristian Pinelli, Andrea Lucia e Roberto Barbirato, entusiasti ai nastri di partenza di una delle manifestazioni più affascinanti d'Europa. Andrea e Pamela si sono messi alla prova nella distanza da 45 km, mentre Cristian e Roberto hanno affrontato l'impegnativo tracciato da 80 km, tra sterrati, saliscendi e panorami inediti della Ville Lumière.

Un'esperienza intensa e carica di significato, che unisce sport, natura e scoperta urbana, con il Biellese ancora una volta protagonista nel mondo del trail running.