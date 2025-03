Biella, auto danneggia due mezzi in sosta e fugge via (foto di repertorio)

Amara sorpresa per alcuni residenti di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto in transito avrebbe danneggiato un paio di mezzi lasciati in sosta e, invece di fermarsi, si sarebbe allontanata a tutta velocità.

È successo ieri sera, 22 marzo, poco dopo le 22.30. Sul posto si sono portati i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. In corso accertamenti per risalire all'identità del presunto autore del fatto.