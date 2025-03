A Mongrando incontro in biblioteca nella giornata in ricordo delle vittime delle mafie (foto di repertorio)

Oggi, 21 marzo, in occasione della "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, sarà ospite a Mongrando per illustrare la vita di Palermo attraverso gli occhi di un ragazzo cresciuto nel Quartiere di Brancaccio, tra il 1980 e gli anni 2000.

“Un incontro – si legge nella nota del Comune - di approfondimento e sensibilizzazione contro la mafia, la criminalità organizzata e le associazioni a delinquere, in ricordo delle vittime”.L'appuntamento è alle 21 nel salone della Biblioteca di Mongrando.