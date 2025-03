Bonprix si rituffa in campionato, c'è voglia di rivincita con Chieri

Archiviato il rammarico per il primo set di Vigevano, il Bonprix TeamVolley torna a calcare il campo di Lessona. Sabato alle 20.30, le biancoblù sfidano le ragazzine della Fenera Chieri. Altro vivaio di Serie A: un gruppo in netta crescita che si sta facendo le ossa nel girone nazionale di Serie B2.

Il commento del vice-allenatore Paolo Salussolia: «La prima necessità è riscattare la partita di andata quando, sebbene non aiutati dalle contingenze, non eravamo riusciti ad esprimere la nostra migliore pallavolo. Sarà obbligatorio farlo sabato sera, sistemando quei dettagli che ci hanno “azzoppato” a Vigevano. Dovremo giocare una gara di piena e totale identità: disciplina tecnica e tattica a muro, difesa “ruggente”, battuta aggressiva, pazienza e lucidità in attacco. Solo così potremo non soltanto assorbire, ma anche restituire i colpi ad un avversario a noi superiore fisicamente, ben diretto da uno staff esperto. Arriveranno anche gasate dai risultati degli ultimi cinque turni di campionato: proprio nell’ultimo mese Chieri ha infatti accumulato la metà dei suoi punti totali in classifica, facendo “virgola” solo contro Vigevano».

Aggiunge la schiacciatrice Beatrice Biasin: «Giochiamo contro un avversario che sa essere “fastidioso”. All’andata, sia per merito loro che per demeriti nostri, ci avevano tolto tre punti che erano fattibili. Dal nostro punto di vista c’è quindi un grande desiderio di rivincita. Chieri ha tanti centimetri in attacco, offensivamente è una squadra molto aggressiva. Vogliamo però riprenderci i punti che abbiamo lasciato per strada, sia per una questione di classifica che di umore».