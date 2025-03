"Conoscere la valle per nutrire il suo futuro": a Pettinengo l'incontro dedicato ai più piccoli.

Un'opportunità educativa e coinvolgente per le famiglie: il 22 marzo 2025, presso Villa Piazzo a Pettinengo, si terrà l'evento “Conoscere la valle, per nutrire il suo futuro”, un laboratorio interattivo pensato per bambini e bambine tra i 6 e i 10 anni, accompagnati dalle loro famiglie.

L'iniziativa, che si svolgerà dalle 10:00 alle 14:00, è parte del progetto europeo CUES, nato per promuovere sistemi alimentari più sostenibili, con un impatto positivo sull'ambiente, sulla società e sull'economia. Attraverso un approccio ludico ed educativo, i partecipanti avranno modo di esplorare il legame tra alimentazione e territorio, comprendendo come le scelte alimentari potranno contribuire alla sostenibilità locale.

La giornata prevede una serie di attività coinvolgenti, tra cui approfondimenti sulle valli circostanti e la sostenibilità, momenti di riflessione sulle buone pratiche alimentari e, naturalmente, una colazione e un pranzo offerti a tutti i partecipanti.

L'evento è gratuito, ma è necessaria l'iscrizione tramite il form disponibile online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBh_rva1m7I3C_cOz2wWtD1vZQ434rfIZfWuslKPuiYpXQiA/viewform

"Un'occasione per avvicinare i più piccoli ai temi della sostenibilità alimentare, vivendo un'esperienza educativa in un contesto naturale e stimolante".