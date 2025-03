Biella 4 Racing, Letizia Lebole e Roberto Barbera al via dell’8° Rally Vigneti Monferrini

L’8^ edizione del Rally Vigneti Monferrini è ormai alle porte, ed il duo di navigatori B4R formato da Letizia Lebole e Roberto Barbera è pronto a scendere in campo per quello che sarà il primo appuntamento stagionale delle Coppa Rally di Zona 2.

La manifestazione, che avrà nella cittadina di Canelli il fulcro di gara, prevede nella giornata di sabato 22 marzo le verifiche sportive e tecniche, seguite dallo shakedown, mentre domenica 23 la competizione entrerà nel vivo con la disputa degli otto tratti cronometrati in programma, due da ripetersi tre volte, ovvero quelli di “Loazzolo-Cantine Pianbello” e “San Marzano Oliveto”, ed uno, quello di “Asti Spumante”, da disputarsi due volte, intervallati ad ogni “tornata” da riordino ed assistenza.

In totale gli equipaggi si troveranno ad affrontare 66,90 chilometri cronometrati, completati dai 104,50 di trasferimenti, per un percorso complessivo di 171,40 chilometri di gara. A comporre un equipaggio “tutto in famiglia” troveremo sul sedile di destra Letizia Lebole, che detterà per la prima volta le note al fratello Francesco, sulla loro Peugeot 106 N2 per i colori Biella Motor Team. “La nostra prima gara di rally assieme sta per arrivare”, racconta Letizia Lebole, “e l’emozione è già alle stelle. Con il nostro Peugeot 106 affrontiamo questo Vigneti Monferrini su asfalto, pronti a mettere alla prova il nostro affiatamento e le note. L’obiettivo principale è quello di giungere in fondo, fare esperienza e di divertirci senza particolari pressioni. Siamo pronti per questa nuova esperienza, e non vediamo l’ora di vivere insieme questa emozionante sfida!”.

Al via non poteva mancare Roberto Barbera, che torna a dettare la strada a Stefano Fausone, sulla MG Rover 216 di gruppo Racing Start 1.6 griffata Meteco Corse. “Si parte per una nuova stagione ed il primo appuntamento è il Vigneti Monferrini” commenta Roberto Barbera, “una gara che conosciamo bene e in cui abbiam sempre ben figurato. Il nostro intento è quello di ripetere il risultato dell’anno scorso, cercando anche di migliorarlo, con un occhio al piazzamento di CRZ. Le previsioni meteo non sono delle più incoraggianti, ma noi faremo del nostro meglio per ben figurare. Un grazie alla Scuderia che mi supporta sempre!”.