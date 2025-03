Angsa Biella, Asta solidale per “La Casa per l’Autismo”.

Il prossimo 28 marzo, alle ore 19.30, si terrà un'asta solidale presso gli spazi del Lanificio Maurizio Sella (via Corradino Sella, 10), un evento imperdibile il cui ricavato sarà destinato a sostenere le attività de La Casa per l’Autismo di Candelo. All'asta saranno presentate 26 opere dell'artista Mimmo Rotella.

L’appuntamento inizierà alle ore 18 con un aperitivo, seguito dall’asta delle opere, che sarà condotta dalle banditrici della serata, Francesca Cavallin e Ilaria Borgogna.

Per partecipare e ricevere la brochure con le opere in vendita, è necessario inviare una mail all’indirizzo segreteria@angsa-biella.org o al numero telefonico 345 3476745.

Le opere saranno visionabili in anteprima presso i seguenti negozi:

Shop Design Studio (via Volpi, 6b – Biella), per i lotti dal 9 al 16 e lotto 26;

Arredamento Idea (via Dal Pozzo, 7 – Biella), per i lotti dal 1 all’8;

Progetto (via Italia, 54 – Biella), per i lotti dal 17 al 25.

Per coloro che non potranno partecipare di persona, è possibile opzionare le opere desiderate compilando il modulo di offerta, che è disponibile anche presso i negozi.

I fondi raccolti attraverso l'asta contribuiranno a coprire parte dei costi delle terapie per i 90 bambini/e e ragazzi/e con autismo che frequentano il servizio privato “La Casa per l’Autismo” di Candelo. La struttura di Candelo riveste un'importanza fondamentale nel panorama dei servizi dedicati al supporto dei bambini e ragazzi con autismo. Fondato nel 2013 dalla collaborazione tra Domus Laetitiae e Angsa Biella, questo centro offre un punto di riferimento cruciale per le persone autistiche e le loro famiglie.

La Casa per l’Autismo offre un supporto educativo altamente specializzato, mirato a rispondere alle necessità specifiche di ogni bambino/a e ragazzo/a. L’obiettivo è quello di individuare strategie finalizzate al miglioramento delle competenze comunicative, relazionali e sociali dei bambini e ragazzi autistici. Ogni intervento è realizzato con il coinvolgimento della famiglia, della scuola e della rete in generale. Sono inoltre realizzate attività e percorsi rivolti ai familiari e al territorio (parent training, consulenze educative, formazione).

Un aspetto fondamentale del progetto è la continuità del supporto. La Casa per l’Autismo segue i bambini e i ragazzi dall'infanzia fino all'adolescenza, accompagnandoli durante le diverse fasi di crescita e adattandosi alle nuove sfide che l’età comporta. Dopo il percorso educativo e terapeutico, laddove necessario, il centro fornisce un accompagnamento verso altri servizi, come centri diurni o laboratori occupazionali, che rispondano meglio alle esigenze della maturazione e dell'autonomia della persona.

L'asta solidale del 28 marzo rappresenta quindi un’opportunità preziosa per raccogliere fondi che contribuiranno a coprire una parte di questi costi, permettendo così a La Casa per l’Autismo di continuare a offrire il suo supporto qualificato a chi ne ha bisogno.

ANGSA BIELLA

Angsa Biella (Associazione Nazionale Genitori PerSone con Autismo) è una associazione di volontariato nata nel novembre 2007 e opera sul territorio per sostenere e supportare le famiglie, promuovere la ricerca scientifica e la formazione degli operatori, tutelare i diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità. Supporta parte dei costi di gestione della Casa per l’autismo di Candelo.

DOMUS LAETITIAE

Si occupa dal 1984 di tematiche relative alla disabilità intellettivo-relazionale e offre servizi residenziali, un centro diurno, servizi occupazionali, educativa territoriale, un ambulatorio di riabilitazione/abilitazione, un servizio specialistico per l’autismo, un centro polispecialistico per l’età evolutiva. Segue circa 700 famiglie.