Intrusione a Biella in un garage: cosa cercavano i ladri?

Nella notte scorsa, in via Rigola a Biella, la porta di un garage è stata forzata e l’interno messo a soqquadro da alcuni malintenzionati. Nonostante l'ardito tentativo, i ladri non hanno sottratto alcun oggetto, facendo pensare che stessero cercando qualcosa di valore.

Le indagini sono attualmente in corso e i Carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti per capire cosa avesse attirato l'attenzione degli intrusi.

Cosa stavano cercando i ladri? In attesa di ulteriori chiarimenti, si consiglia ai residenti di prestare la massima attenzione e di segnalare qualsiasi attività sospetta nella zona.