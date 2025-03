Tre giorni di festa a Massazza per il Carnevale 2025 tra serate danzanti, corse e sfilate

Tre giorni di festa a Massazza per la 51° edizione del Carnevale Benefico. Tutto avrà inizio alle 22 di venerdì 14 marzo con la discoteca mobile nell'area feste dedicata al divertimento. La giornata di sabato, invece, sarà ricca di appuntamenti per la famiglia come il Carnevale dei bambini sotto il tendone (ore 14.30) e la sfilata canina in maschera (ore 16). Poi si terranno la Santa Messa delle 18.30 e la cena, a partire dalle 19.30, con musica live e danze tipiche.

Infine, domenica avrà luogo la 3° Carnival Fun Run, la corsa in maschera non competitiva a passo libero, aperta a tutti. L'orario d'inizio è alle 10, seguito dal raduno delle macchine agricole (ore 10.30) e dalla distribuzione della fagiolata in piazza della Chiesa (ore 12) unito al pranzo in padiglione (ore 12.30). La mattinata sarà allietata dai suoni della Banda Musicale Giuseppe Verdi di Sandigliano.