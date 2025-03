TeamVolley: “Con noi non ci si annoia mai”, un’altra vittoria al tie-break.

Terza vittoria consecutiva (e seconda al quinto set, con identica dinamica) per il Bonprix TeamVolley, che soffre di alti e bassi ma riesce comunque a rimontare due volte per poi battere 3-2 il Viscontini Volley . Punti utili per rimanere ai piani alti del girone nazionale di Serie B2 e niente affatto scontati, contro un avversario giovane che orbita intorno al blasonato Vero Volley.

La cronaca

Grande pubblico e tanto calore sulla tribuna di Lessona. Coach Preziosa punta su Caimi palleggio e Filippini opposto, Diego e Gualinetti in banda, Fizzotti libero, Fallarini e Bonini centrali.

Primo set che vede Viscontini partire meglio, con tre punti di fila. Immediato il contro-sorpasso biancoblù: l’equilibrio regge fino all’8 pari ma qualcosa non quadra. Un black-out totale delle padrone di casa regala un parziale di 3-11 che indirizza il set in maniera inevitabile, rendendo vani i due time-out dello staff lessonese. Le ospiti patiscono una timida reazione del Bonprix, che però pecca di precisione. Una bella parallela milanese chiude il parziale sul 19-25.

Seconda frazione che vede le nostre ragazze ripartire bene, con una battuta incisiva e la giusta concentrazione. Viscontini scende di giri e sul 7-3 il gioco è fermo. Filippini e Diego martellano senza pietà, soprattutto la prima. Gualinetti ci mette anche un paio di solidi muri e il gap rimane largo, anche perché le ospiti trovano certezze solo con gli attacchi centrali di Ituma. Il 18-9 del doppiaggio (e del secondo time-out milanese) arriva dopo una serie notevole di difese, finalizzate dal solito bolide di Filippini. L’opposto è una sentenza anche in battuta. Sul 23-12 entra Francoli per servire, poi Gualinetti trova il mani-out per il 25-12 natalizio che rimette tutto in parità.

Un paio di imprecisioni (e una svista arbitrale) costano una partenza in salita nel terzo set. Ituma è scatenata e Viscontini cambia (di nuovo) volto: primo time-out di Preziosa sull’1-6. Tre punti di fila danno un po’ di colore al TeamVolley, che però patisce al centro e pasticcia. Le milanesi tengono sempre il gap almeno sul +3, fino al tap-in di Bonini per il 12-14. Filippini trova un ace fortunato per il pareggio, ma per sicurezza mette il successivo all’incrocio delle linee e “non c’è il due senza il tre”. Sul 17-15 la panchina ospite spende il suo primo tempo. Caimi fa correre il muro di Viscontini, ma l’equilibrio non si schioda. Il 20-22 milanese è sudatissimo e porta al secondo time-out biancoblù. Entra Biasin, ma l’inerzia ormai pende verso l’altra metà campo. Viscontini fa qualche regalo e sul 22-24 il gioco si interrompe ancora. Il 22-25 arriva però subito dopo.

Quarto parziale, soliti alti e bassi. Lo scambio del 5 pari dura almeno tre quarti d’ora, ma lo risolve gelidamente Caimi con un tocco di seconda. Un bel turno in battuta di Diego fa mettere la freccia al Bonprix. L’equilibrio permane, ma Bonini infila due ace in battuta e anche le milanesi iniziano a sbagliare qualcosa; non a caso il loro coach richiama la truppa sull’11-7. Non cambia molto, perché in fase di ricezione le ospiti fanno fatica. Filippini fa andare il braccio, Diego prende la mira e sul 20-12 il set è diventato molto simile al secondo, non fosse per una lieve flessione che porta al 21-16. Nulla di che: al rientro in campo le lessonesi chiudono la frazione sul 25-16, l’ultimo punto è di Diego.

La roulette del tie-break non vuole dare indizi. TeamVolley avanti cinque volte e riacciuffato altrettante, ma la sesta è quella buona per cambiare campo sull’8-6. Entra Francoli per servire, l’11-7 diventa 11-10 e Preziosa deve mettere le mani a “T”. Filippini fa esplodere il pallone e dà la spallata decisiva alla partita. Time-out milanese sul 13-10, l’ultimo pallone del 15-11 non poteva che schiacciarlo a terra ancora Filippini.

I Commenti

Coach Fabrizio PREZIOSA: “Abbiamo deciso la partita, nel bene e nel male. Sia il primo che il terzo set sono stati definiti da tanti nostri errori. Bisogna anche dire che abbiamo giocato contro una squadra che ci ha tenuto in campo per molto tempo. Le nostre scelte hanno influito sia in positivo che in negativo, nelle frazioni vinte e in quelle perse. Ci prepariamo alla trasferta in casa della capolista forti di tre vittorie di fila: tutte le partite sono fattibili e noi scendiamo in campo sempre per vincere. Finora siamo l’unica squadra ad aver battuto Vigevano in tutto il campionato: se non ci proviamo noi, chi dovrebbe farlo?”.

Aggiunge l’mvp di serata, l’opposto Vanessa FILIPPINI: “Purtroppo abbiamo questa tendenza ad andare – come dice sempre il coach – sulle montagne russe: alterniamo fasi di salita massima ad altre di discesa. Per fortuna anche questa volta, proprio come la scorsa settimana, siamo riuscite a portare a casa la vittoria. In questa fase l’obiettivo rimane quello di mantenere il ritmo. Ad inizio campionato ci eravamo dette che non avremmo guardato la classifica, però dentro di noi sappiamo che possiamo puntare al gruppetto di testa, quello che trascina le altre. Vogliamo staccarci e provare a rimanere un po’ più vicine a loro”.

Di seguito il tabellino

SERIE B2 Girone A – 18a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Tea Consulting Viscontini Volley 3-2

(19-25/25-12/22-25/25-16/15-11)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 3, Daffara ne, Diego 23, Gualinetti 15, Biasin, Sola ne, Francoli, Bonini 9, Fallarini 8, Macchieraldo ne, De Carlini ne, Filippini 25, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.