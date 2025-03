Scontro fra mezzi e ribaltamenti: Andorno e Vigliano scenari di cronaca

Sabato 8 marzo si sono verificati due incidenti stradali nel Biellese, ad Andorno Micca e Vigliano Biellese, che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del personale di emergenza.

Il primo episodio si è verificato ad Andorno Micca, in via Matteotti, dove due autovetture si sono scontrate. Una era condotta da un uomo del ‘54 residente a Candelo, mentre l'altra da un uomo del ‘52 di Sagliano Micca. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Andorno per effettuare i rilievi. Su richiesta delle autorità, è stato necessario l'intervento del personale specializzato per la pulizia della strada. Il conducente di Candelo e il passeggero a bordo della sua vettura sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso; sembra che il passeggero del secondo veicolo non abbia riportato lesioni.

Il secondo incidente si è verificato in tarda serata, alle 22:20, a Vigliano Biellese lungo la SP 758, all'altezza dell'uscita per Vigliano in direzione Biella. Un'auto si è ribaltata, rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri di Mongrando e dei soccorsi. La vettura era condotta da un uomo del ‘79 residente a Biella, con a bordo un passeggero del ‘46. Nell'incidente è stato coinvolto anche un altro veicolo, guidato da un uomo del ‘50, residente in provincia di Vercelli. Tutte le persone coinvolte sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti. I mezzi, non più marcianti, sono stati rimossi e la viabilità è stata ripristinata grazie anche all'intervento dell'ANAS per la pulizia della carreggiata.