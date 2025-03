Domani Just the Woman I am (JTWIA) a Gifflenga, una camminata all'insegna del benessere

Domani, domenica 9 marzo, in occasione dell’undicesima edizione di Just the Woman I am (JTWIA) la seconda ed. biellese, si svolgerà la camminata sul percorso permanente di 5 chilometri nel Comune di Gifflenga.

L'evento è organizzato da Pro loco di Gifflenga e ASD Splendor 1922, con il patrocinio del Comune di Gifflenga, a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

Parteciperanno alla manifestazione la Referente Aziendale per la Promozione della Salute, Dott.ssa Milena Vettorello, e un’équipe di infermieri territoriali dell'ASL di Biella, che si sono messi a disposizione per fornire informazioni sullo screening oncologico e sulla promozione della salute, in particolare in riferimento alla corretta alimentazione, al movimento e all’adozione di stili di vita sani.

L’evento di quest’anno prevede tre modalità di partecipazione:

- camminata (iscrizione gratuita obbligatoria);

- corsa non competitiva a coppie, staffetta 5 + 5 chilometri (partecipazione ad offerta libera, iscrizione in loco);

- corsa non competitiva individuale di 5 o 10 chilometri (partecipazione ad offerta libera, iscrizione in loco).

Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 presso il Salone polivalente “Gifflenga Village” a Gifflenga.

La camminata-corsa partirà alle ore 10 e terminerà con un “pasta party” offerto a tutti i partecipanti.

JTWIA è l’evento che dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Tra le principali indicazioni nell’ambito della prevenzione per ridurre il rischio di sviluppare alcune forme di tumore e per mantenere uno stile di vita sano:

Non fumare. Non consumare nessuna forma di tabacco. Rendi la tua casa libera dal fumo

Adotta un’alimentazione sana ed equilibrata, ricca di frutta, verdura, cereali integrali, legumi e grassi sani (olio extravergine di oliva) e limita il consumo di alimenti ad alto contenuto di grassi saturi, zuccheri aggiunti e sale

Ricorda che l’allattamento al seno riduce il rischio di tumore per la mamma

Fai vaccinare i tuoi figli contro i virus del Papilloma umano (HPV) e dell’epatite B

Evita un’eccessiva esposizione al sole e usa protezioni solari

Segui scrupolosamente le istruzioni in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro per proteggerti dall’esposizione ad agenti cancerogeni

Pratica attività fisica regolarmente ed evita la sedentarietà

Limita il consumo di alcolici

Aderisci ai programmi organizzati di screening oncologici “Prevenzione Serena.

(Fonte Ministero della Salute)

Seguendo queste linee guida, è possibile contribuire a ridurre il rischio di sviluppare il cancro e migliorare la tua salute generale.