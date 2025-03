Pietro Micca, successo in LD per la ginnastica ritmica

Un altro weekend di risultati per la sezione di ritmica dell’APD Pietro Micca che sabato 1° marzo a Chivasso è scesa in pedana nel Campionato Individuale Silver LD. Cinque le ragazze in gara che si sono cimentate negli esercizi costruiti con i nuovi programmi tecnici della Federazione Ginnastica d’Italia.

Le più grandi, Matilde Barbera, categoria senior 2, e Vittoria Pecollo, categoria senior 1, hanno presentato entrambe gli esercizi a palla e cerchio dove hanno messo tutta la passione per questo sport che ancora le tiene in palestra dopo tanti anni; chiudono rispettivamente all’undicesimo e quindicesimo posto con una buona gestione di gara.

Bianca Vezzoli, allieva 5, propone un nuovo esercizio al cerchio e mostra la sua sicurezza alla palla, ottenendo un ottimo dodicesimo posto. Elisabetta Micheletti, allieva 4, presenta alla giuria i suoi nuovi esercizi a cerchio e clavette dimostrando di essere sulla strada giusta e di avere margine per migliorare l'ottavo posto ottenuto qui.

La più piccola Sara Caldera, allieva 2, apre l’anno al meglio mostrando ancora una volta la sua concentrazione e determinazione: si esibisce a corpo libero e cerchio ottenendo una splendida medaglia d’oro. Grande soddisfazione per una delle ginnaste più piccole della squadra.