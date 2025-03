Biella, ex funicolare: futuro incerto e soluzioni in arrivo dopo il termine dell'accordo con Dama Ascensori

Per quanto riguarda il capitolo sulla gestione dell'impianto dell'ascensore inclinato che porta al Piazzo, l'ex funicolare, per il Comune di Biella c'è un nuovo grattacapo. L'accordo tra Palazzo Oropa e la Dama ascensori che attualmente gestisce l'impianto, è scaduto il 28 febbraio. Nelle settimane scorse il Comune aveva pubblicato una manifestazione di interesse per cercare la ditta che avrebbe proseguito nella gestione, ma è andata deserta. Il Comune ha comunque già pronta una soluzione.

"Nei prossimi giorni incontreremo la ditta Dama che attualmente se ne occupa ancora in deroga - spiega l'assessore ai Trasporti Edoardo Maiolatesi - e chiederemo se accetta di proseguire. E' chiaro che non possiamo nascondere il fatto che si tratta di una pesante eredità. L'amministrazione prima ha provato a cercare una soluzione ma non si è arrivati a quella definitiva che è quello che conta".

La volontà è smantellarlo e ricostruirlo da zero, se sarà l'unico modo per risolvere i problemi, come annunciato a inizio anno dal sindaco Marzio Olivero. "Ora noi stiamo cercando con un continuo confronto con Regione e Roma di trovare dei fondi per capire se sarebbe possibile fare un nuovo impianto smantellando quello vecchio - prosegue Maiolatesi -, ma la strada non è immediata. Per ora cerchiamo quindi di andare avanti come sta andando, trovando un accordo almeno con la Dama, e poi vedremo".

Per il momento in ogni caso il collegamento tra Biella Piano e Biella Piazzo è garantito: dalle 7,30 alle 22 l'impianto è in funzione 7 giorni su 7. E nel caso della Folle Notte che sarà sabato c'è una deroga fino alle 2.

Intanto è ancora aperto il contenzioso tra Comune di Biella e Maspero. Martedì 28 gennaio c'è stata una nuova udienza in città, al termine della quale il giudice si è riservato di decidere. In particolare il Comune ha contestato le deduzioni che Maspero ha fatto alla CTU per legali del Comune già esaustiva.