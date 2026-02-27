Sella, al via la sottoscrizione del nuovo Btp Valore

Lunedì 2 marzo prende il via il collocamento della settima emissione del Btp Valore, il titolo di Stato dedicato esclusivamente agli investitori retail. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze collocherà il nuovo titolo di Stato fino a venerdì 6 marzo, salvo chiusura anticipata. Come già avvenuto in tutte le precedenti emissioni, anche per questo collocamento i clienti del gruppo Sella potranno sottoscrivere il bond direttamente online, tramite smartphone e tablet, utilizzando il canale telefonico oppure presso tutte le succursali delle banche del Gruppo.

La nuova emissione del Btp Valore ha una durata di 6 anni, con cedole trimestrali calcolate sulla base di rendimenti prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo “step-up”), con un tasso cedolare fisso minimo del 2,5% per i primi 2 anni, che sale al 2,8% per il terzo e quarto anno fino a raggiungere il 3,5% per gli ultimi due anni. È previsto inoltre un “premio fedeltà” pari allo 0,8% del capitale nominale investito per chi detiene il Btp Valore fino alla scadenza.

Il taglio minimo acquistabile è di 1000 euro e non è prevista alcuna commissione bancaria da applicare alla sottoscrizione. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

Per sottoscrivere il nuovo titolo di Stato basterà accedere direttamente al mercato Mot tramite una delle piattaforme di trading online del gruppo Sella oppure utilizzare il canale telefonico o rivolgersi allo sportello più vicino.