Ex Funicolare ferma 4 ore martedì. Maiolatesi: "Doveroso che sia in ordine per le feste"

A settembre erano state fatte le prime grandi pulizie alla ex funicolare, da quando era stata messa in funzione: per volontà dell'amministrazione era tornata come nuova. L'azienda incaricata era intervenuta sia sulle cabine, che nelle stazioni di monte e di valle per un profondo di intervento di pulizia.

Via le ragnatele dai vetri, dai travi e dai lampioni, pulizia del pavimento all'interno delle cabine, ai vetri stessi, agli zerbini.

E in quell'occasione l'assessore ai Trasporti Edoardo Maiolatesi che si era interessato della questione aveva annunciato che ne sarebbero seguite altre periodiche, e così sarà. Martedì 17 dicembre la funicolare sarà nuovamente ferma per pulizia straordinaria con fermo dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

"Non possiamo permettere che torni come era prima - spiega Maiolatesi - . In particolare durante le festività è giusto che sia in ordine per accogliere tante persone. E' doveroso nei confronti dei cittadini e dei visitatori del Piazzo che un impianto come questo è rappresenta un po' il simbolo della città si presenti in buono stato".