Ex funicolare, terminato l'intervento di pulizia straordinario

Era stato annunciato la scorsa settimana che oggi martedì 17 dicembre la ex funicolare sarebbe stata bloccata per 4 ore per un intervento di pulizia straordinario, e così è stato.

Ora però è tornata in funzione ed è come nuova. E' accogliente e pulita.

A interessarsi del servizio è stato l’assessore ai Trasporti Edoardo Maiolatesi che aveva richiesto un intervento straordinario prontamente eseguito dalla ditta incaricata esattamente come lo scorso maggio.