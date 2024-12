Biella e la ex funicolare del Piazzo: prima udienza per il contenzioso milionario tra Comune e Maspero

Era settembre del 2022, quando il Comune di Biella, allora amministrazione Corradino, aveva dato mandato allo studio legale Zoppolato e associati di Milano di procedere in giudizio contro la ditta Maspero Elevatori per chiedere il risarcimento dei danni subiti nell’esecuzione dell’opera dell’ex funicolare del Piazzo (ascensore inclinato). E la prossima settimana, martedì 17 dicembre, è stata fissata la prima udienza.

Negli ultimi anni il Comune non aveva più pagato gli avanzamenti lavoro alla Maspero. Alla ditta di Como sarebbero spettati da contabilità di cantiere ancora 135.000 euro, su di un totale di € 1.350.000 di valore della gara d’appalto. Intenzione del Comune è però chiedere un risarcimento danni già quantificato in 195 mila euro: al momento della stipula del contratto la velocità di risalita richiesta era stata infatti di 2 m/s (metri al secondo), mentre l'USTIF ha omologato l’impianto a soli 1,5 m/sec, con un rallentamento di circa il 25%, che si traduce in un 19% in meno di efficienza.

Nei primi anni il Comune ha cercato di risolvere le frequenti interruzioni del servizio e l’attenuazione del rumore, ma se sul primo punto l’amministrazione può dirsi soddisfatta, tanto che i blocchi si sono notevolmente ridotti, sul secondo punto invece la ditta Maspero Elevatori secondo il Comune non è riuscita a limitare il disturbo acustico causato dagli ascensori inclinati che portano da Biella Piano al Piazzo. Sono stati fatti diversi interventi per diminuire il rumore, ma non si è giunti ad una soluzione soddisfacente. Da qui la scelta della causa.

Nel frattempo l'impianto è stato affidato alla ditta Dama che ha già apportato alcuni interventi, e il Comune sta valutando altre soluzioni per risolvere il problema una volta per tutte.