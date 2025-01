Biella, svolta per l'ex funicolare del Piazzo: il Comune a caccia di fondi dal Ministero

Il Comune di Biella in questi giorni ha compiuto un nuovo passo verso la risoluzione dei problemi dalla ex funicolare del Piazzo. O almeno è quello che si augurano tutti, cittadini, in particolare gli abitanti e i commercianti del Piazzo, ma anche amministrazione.

Era luglio del 2018, quando il decano della città Silvio Biasetti aveva compiuto il viaggio inaugurale sul nuovo ascensore. E a distanza di quasi 7 anni il Comune sta seriamente valutando la possibilità di rifare completamente l'impianto, visto che ancora non viaggia alla velocità che dovrebbe e il servizio continua a subire interruzioni.

La volontà è smantellarlo e ricostruirlo da zero, se sarà l'unico modo per risolvere i problemi, come annunciato a inizio anno dal sindaco Marzio Olivero. E la visita dell'assessore ai Trasporti Edoardo Maiolatesi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in questi giorni a Roma è stato un deciso passo avanti in questo senso.

Le variabili sono ancora molte da prendere in considerazione. Prima fra tutte se tornerà a essere funicolare o se resterà ascensore. La scelta in questo caso sarà vincolata ai finanziamenti ai quali potrà accedere il Comune con la partecipazione a bandi dedicati, con il supporto del MIT.

L'impianto è stato realizzato con una spesa di 1 milione 600 mila euro, di cui un milione ottenuto grazie ai bandi Por Fesr che sembra che il Comune non dovrebbe perdere se decidesse per la completa riqualificazione, essendo già trascorsi 5 anni dal primo viaggio inaugurale, tempo che sembra venga richiesto per non dover restituire i fondi all'Europa in caso di inutilizzo. Si tratta comunque di questioni che sono tutte al vaglio degli uffici comunali, e ora anche di quelli di Roma.

Ad occuparsi del continuo malfunzionamento dell'ascensore è stato fin da subito l'assessore Maiolatesi, che ha fatto anche intervenire un'azienda per un profondo di intervento di pulizia sia sulle cabine, che nelle stazioni di monte e di valle sia a settembre che a dicembre.

Intanto il Comune è in causa con la ditta che ha realizzato l'impianto, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti. Una nuova udienza sarà il 28 gennaio.