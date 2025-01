Biella: nasce una nuova piazza ai piedi della ex funicolare FOTO

Borgo Urban Lab - Il quartiere delle rigenerazioni culturali. Il nome del progetto è importante, come lo sarà il risultato: una piazzetta pedonale di collegamento tra l' Opificiodellarte e la Biblioteca Civica di Biella, tra i muri perimetrali di accesso alla stazione di valle dell'ex funicolare, l'area verde adiacente e Piazza De Agostini. Un progetto che ha visto la sua realizzazione grazie al bando “Armonia+” della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che aveva come obiettivo la valorizzazione del territorio e del paesaggio biellese attraverso interventi di rigenerazione di luoghi pubblici, di rinaturalizzazione, di miglioramento della qualità degli spazi di prossimità. E che il prossimo mese dunque, regalerà a Biella un altro angolo unico in cui cultura e vita quotidiana conviveranno in piena armonia. Ma non è tutto.