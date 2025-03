Basket femminile, un canestro sulla sirena condanna la Bonprix BFB

Il più classico dei buzzer beater ha impedito alla Bonprix BFB di portare a casa due importanti punti dalla trasferta di Alba. La squadra di coach Bertetti si presentava sul parquet a ranghi ridotti per le numerose assenze, ma sapeva restare in scia delle padrone di casa dopo il vantaggio accumulato dalle albesi nel primo quarto.

Qualche errore di troppo sui liberi impediva alle laniere di agganciare le avversarie. Il meritato pareggio arrivava però a 3 secondi dalla fine. Quando ormai il 65 pari sembrava mandare le sue squadre ai supplementari, sulla sirena finale Alba trovava un incredibile canestro da metà campo che fissava il risultato 68 a 65. Un vero peccato perché le biellesi avevano messo in campo tutto il cuore che avevano e avrebbero meritato un epilogo migliore, soprattutto per l'apporto delle più giovani, tra cui Beatrice Bonacci, classe 2007, che ha trovato i suoi primi 4 punti in Serie B Venerdì prossimo la Bonprix BFB ospiterà Pasta Rivalta, capolista del girone, imbattuta in questa seconda fase.

Nel weekend cestistico delle giovanili, l'Under 17 è stata sconfitta 77 a 43 a Pancalieri mentre un bel successo per la giovanissima Under 13. Tra le mura amiche Sayuri Scaperrotta è stata la mattatrice segnando 38 punti nella vittoria per 82 a 68 contro le piccole di Rivalta. Infine martedì sera l'Under 19 ha strapazzato Pink Basket Torino 79 a 56, mostrando a tratti gioco veloce e spettacolare. L'Under 19, in attesa degli altri risultati, raggiunge così la vetta della classifica insieme a Venaria, Fossano e Rivalta.