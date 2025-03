A Gifflenga si corre per la ricerca e la prevenzione (foto di repertorio)

Doppio appuntamento sportivo a Gifflenga per “Just the woman I am”, in programma il prossimo 9 marzo con la corsa NC a coppie (staffetta 5+5 km) e l'individuale (5/10 km). Il ritrovo è alle 9.30 al polivalente, dove si terranno le iscrizioni gratuite, con offerta libera.

I fondi raccolti saranno interamente devoluti a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. Alle 10 avrà luogo la partenza, a cui seguirà il pasta party offerto a tutti i partecipanti. Si consiglia di indossare una maglietta rosa.