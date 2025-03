Torna il Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato di Riva, aperte le iscrizioni

Le adesioni potranno essere inoltrate via mail, all'indirizzo manifestazioniriva@gmail.com (in questo caso saranno accolte solo le domande inviate con tutta la documentazione in formato PDF) o potranno essere consegnate presso la nostra sede in Piazza del Monte, dalle ore 16 alle ore 18 nei seguenti giorni : martedì 4/3 venerdì 7/3 martedì 11/3 venerdì 14/3 martedì 18/3.