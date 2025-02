Candelo tra natura e cultura: una serata dedicata a Baragge, Bessa e Burcina

Sabato 1 marzo, alle ore 21.00, in Sala affreschi a Candelo, si andrà alla scoperta di Baragge, Bessa e Burcina attraverso le immagini fotografiche di Fotoart Cossato e la presentazione del libro “Due fratelli originali” dello scrittore biellese Fabrizio Gariazzo ambientato nella Bessa.

L'evento è nato da una forte collaborazione tra Comune di Candelo con la biblioteca Civica L.Pozzo di Candelo e l'ente di gestione L’Ente delle Aree protette del Ticino e del lago Maggiore e il Circolo Fotografico Fotoart di Cossato.

La prima parte, dopo i saluti istituzionali, sarà dedicata alle suggestive immagini dei nostri parchi, realizzate da Fotoart Cossato, che collaborerà ancora con la biblioteca di Candelo e l'ente di gestione, allestendo a metà giugno, nella sala Cerimonie del ricetto, la mostra fotografica sulla Baraggia di Candelo. Inoltre Fotoart ha dato disponibilità anche per un concorso fotografico nell’ambito del progetto “Itinerari medioevali alla scoperta dei ricetti biellesi”

“Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’iniziativa -affermano Paolo Gelone, sindaco di Candelo, Selena Minuzzo , assessore alla biblioteca, ed Erika Vallera in veste di commissaria dell’Ente Parco - I progetti integrati tra più attori arricchiscono l’offerta della nostra biblioteca ed offrono l’occasione per conoscere ed apprezzare i nostri parchi”