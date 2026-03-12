“Il Biellese industriale, una storia meravigliosa”: il video presentato al Premio Film Impresa VIDEO

Nei giorni scorsi il video Il Biellese industriale, una storia meravigliosa di Michele Burgay, realizzato da Deltanove per Unione Industriale Biellese, è stato presentato a Roma nell’ambito della IV edizione del Premio Film Impresa, la manifestazione dedicata al racconto audiovisivo dell’impresa e del lavoro attraverso il linguaggio del cinema.

La rassegna si è svolta dal 2 al 4 marzo al Cinema Quattro Fontane di Roma e ha riunito imprese, autori e protagonisti del mondo culturale e industriale provenienti da tutta Italia.

Alla presentazione erano presenti Pier Francesco Corcione, Direttore Generale di Unione Industriale Biellese, Michele Burgay, regista e produttore di Deltanove, e Francesca Di Dio Busa, imprenditrice e protagonista del video, volto e voce del momento di svolta del racconto, che riporta la narrazione dalla Biella ucronica — desolata e senza futuro — alla realtà viva e dinamica del territorio.

Tra le nomination della sezione Innovation, Image & Sound

Il film è stato selezionato tra le nomination della sezione II&S – Innovation, Image & Sound, insieme ad altri cortometraggi e documentari provenienti da tutta Italia.

Un racconto tra distopia e realtà

Il film propone un viaggio visivo e narrativo che immagina un Biellese senza industria: un territorio privo di opportunità, servizi e prospettive.

Attraverso un racconto che alterna visione distopica e realtà, il video mostra invece la forza di un ecosistema fatto di imprese, lavoro, competenze e collaborazione tra istituzioni e comunità, elementi che da sempre caratterizzano lo sviluppo del territorio biellese.

Le parole della Vice Presidente UIB

"È stato un vero privilegio partecipare a un Festival così importante che favorisce l'incontro e il dialogo tra il mondo del cinema e quello dell'impresa. - ha dichiarato Francesca Di Dio Busa, Vice Presidente Unione Industriale Biellese - Lo è stato ancor di più partecipare come attrice al film dell'Unione Industriale Biellese, perché mi ha permesso di dare voce al senso di fare impresa a Biella. Un privilegio che mi ha emozionato ricordando quello che spesso afferma il presidente UIB, Paolo Barberis Canonico, e che condivido pienamente, ossia che gli imprenditori rappresentano il miglior prodotto del nostro territorio."

Il commento di Michele Burgay

"Questo lavoro mi ha offerto la grande opportunità di utilizzare l’intelligenza artificiale come uno strumento al servizio della creatività umana per potenziare le nostre capacità espressive e narrative." ha commentato Michele Burgay, regista e produttore Deltanove.

Guarda e vota il film

Il pubblico può ora vedere il film e partecipare alla votazione online, contribuendo a sostenere questo progetto che racconta il ruolo fondamentale dell’industria nello sviluppo del Biellese.

È possibile guardare il video e votare fino al 31 marzo 2026.

