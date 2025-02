Valdilana, a Valle Mosso i bimbi sfidano il maltempo per la Festa di Carnevale

Sabato scorso, presso l’Oratorio di Valle Mosso, a Valdilana, si è tenuta la Festa di Carnevale, organizzata dal gruppo degli animatori. Nonostante il freddo e il brutto tempo, molti bambini e ragazzi hanno voluto partecipare all’iniziativa che ha avuto come filo conduttore il cibo.

Dopo i giochi, è stata proposta la tradizionale “battaglia di coriandoli”; a seguire la merenda e la premiazione dei migliori travestimenti alla presenza di Fiorita & Fiorito, le maschere di Valle Mosso. “Vogliamo ringraziare di cuore - affermano gli animatori - le famiglie che, ancora una volta, ci hanno dato fiducia ed hanno accompagnato i loro figli al Carnevale, malgrado il meteo. Speriamo di essere riusciti a far divertire tutti i presenti. È sempre bello trovarsi come comunità allargata, grandi e piccini!”.

Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 29 marzo, quando sarà proposta una serata per le famiglie (con bambini e ragazzi), un’occasione per cenare e giocare insieme, riscoprendo la bellezza dell’incontro e della fraternità.