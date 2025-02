A Biella si corre la Karneval Run

Parte la stagione organizzativa del GAC Pettinengo: sabato 22 febbraio il centro di Biella si animerà con i partecipanti alla 7ª edizione della Karneval Run. Anche quest’anno l’evento è gestito in sinergia con il Centro Commerciale “I Giardini” di Biella e con la collaborazione dell’Ufficio Territoriale Scolastico di Biella. La Karneval, come di consueto, sarà divisa in tre. Una corsa competitiva (3 giri del percorso cittadino per un totale di circa 5 km con partenza alle 15.30) per atleti tesserati con un montepremi di 600 euro per i primi tre classificati e con ben 54 premi in natura da assegnare ai primi tre di ogni categoria d’età e con una sorpresa per i vincitori di categoria, ai quali andrà una sacca di prodotti offerta da Esselunga. Una camminata non competitiva (2 giri del percorso per un totale di 3,5 km con partenza alle 16) aperta a tutti con premi a sorteggio e per le migliori maschere.

La Karneval School (2 giri del percorso per un totale di 3,5 km con partenza alle 16 insieme alla non competitiva riservata alle scuole biellesi che verranno premiate in base al numero degli iscritti e si divideranno, dalla prima alla sesta classificata, un montepremi di addirittura 1300 euro. Per tutti, al termine della corsa o della camminata, un ricco ristoro con i prodotti da forno di Patti e la frutta di Esselunga. Alla corsa competitiva, al momento, sono una settantina gli iscritti (in linea con le preiscrizioni dell'anno passato), metà dei quali provenienti da fuori provincia. Il nome del vincitore, come consuetudine, uscirà probabilmente dagli iscritti last minute. Alla Karneval School, invece, sono annunciati circa 300 partecipanti.

Nell'albo d'oro maschile ben 6 vincitori diversi: Francesco Carrera, Umberto Contran, Stefano Guidotti Icardi, Mamadou Abdulaye Yally, Michele Fontana e Roberto di Pasquali. Il record è di Michele Fontana, vincitore nel 2023 con il tempo di 13'35. Tra le donne, invece, due successi di Valeria Roffino (nel 2022 e 2023 con record in 15'57") e uno a testa per Giorgia Morano, Mastewal Ghisio, Debhora Li Sacchi e Ilaria Zaccagni.

Tutto pronto per la Karneval Run di sabato 22 febbaio, ma è anche già ora tempo di pensare alla 44ª Biella-Piedicavallo e all’8ª edizione della Campiglia-Piedicavallo, in programma domenica 16 marzo 2025. Le iscrizioni per la seconda gara stagionale organizzata dal GAC Pettinengo sono già aperte sul portale iRunning.it. Entrambe le distanti sono corribili sia in forma competitiva per tesserati Fidal, EPS e Runcard che in forma non competitiva aperta a tutti. Il percorso lungo da Biella a Piedicavallo partirà dalla rinnovata piazza Vittorio Veneto nel cuore di Biella alle ore 10 sul classico tracciato di 18,5 chilometri che si snoda verso la Valle Cervo, arrivando a Piedicavallo, una piccola perla incastonata tra le montagne. Una gara storica, faticosa, quasi una mezza maratona in salita con un dislivello positivo di circa 650 metri, metà dei quali negli ultimi 6 chilometri.

Il percorso corto anche quest'anno partirà da frazione Asmara di Campiglia Cervo: si tratta degli ultimi 6 chilometri della corsa lunga affrontando le rampe più ripide (300 metri di dislivello) per arrivare a Piedicavallo. Ricco il montepremi: 1100 euro se li divideranno i primi 5 della corsa lunga; 450 euro andranno ai primi tre della corsa corta. Saranno poi riconosciuti dei premi in natura di ordine decrescente ai primi 3 di ogni categoria Fidal maschile e femminile sino a S70+ di entrambe le gare.

Iscrizioni:

- Biella Piedicavallo: 20 euro sino al 12 marzo; 23 euro last minute giorno gara

- Campiglia Piedicavallo: 10 euro sino al 12 marzo; 12 euro last minute giorno gara.