Musica, maschere, carri in sfilata, sorrisi e tanto divertimento: a Chiavazza il Carnevale è cominciato. Intorno alle 14 di oggi, 16 febbraio, i primi gruppi hanno percorso la via Milano sotto lo sguardo divertito di residenti e famiglie. In questo momento, stanno facendo la loro comparsa i carri allegorici. In testa il Cucu del rione di Biella.