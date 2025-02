Biella, ci siamo: a Chiavazza è tutto pronto per la sfilata dei carri di Carnevale

Ci siamo, l'attesa è finita. Tra poche ore, avrà inizio il Carnevale di Chiavazza, uno degli eventi più attesi della città di Biella. Il Comitato organizzatore, assieme a scuola, associazioni e oratorio sta apportando gli ultimi ritocchi in vista della sfilata dei carri per le vie del rione. La partenza avrà inizio alle 14 di oggi, 16 febbraio, da piazza XXV Aprile. In foto, il Comitato Carnevale Chiavazza al termine della Santa Messa di questa mattina.