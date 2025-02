Chiavazza si veste a festa per il Carnevale, le FOTO della sfilata VIDEO

Chiavazza si veste a festa per il Carnevale, le FOTO della sfilata (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Chiavazza si è vestita a festa per il tradizionale appuntamento del Carnevale. La sfilata ha avuto luogo nel primo pomeriggio di oggi, 16 febbraio, alla presenza di famiglie e tantissimi giovani che, mascherati per l'occasione, hanno ballato e tirato coriandoli per le vie del rione di Biella.

Molto apprezzati i carri e i gruppi (con il Cucu di Chiavazza in testa) che si sono esibiti lungo la via Milano e le strade limitrofe. Ancora una volta, la tradizione del Carnevale ha richiamato a raccolta un gran numero di visitatori.