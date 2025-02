Basket femminile, la seconda fase inizia bene per la Bonprix BFB

Buona la prima. Inizia la seconda fase del campionato di Serie B e la Bonprix BFB centra subito una vittoria importante. Sul difficile campo di Moncalieri, le ragazze coach Bertetti portano a casa due punti d'oro in chiave salvezza.La squadra biellese è quasi sempre stata avanti, senza mai però riuscire a scrollarsi di dosso le inseguitrici.

Dopo il primo quarto vinto 17 a 14, a metà gara erano le padrone di casa a chiudere la frazione in vantaggio. Dopo l'intervallo lungo le biellesi mettevano alle corde le avversarie e all'ultimo intervallo erano di nuovo avanti di due lunghezze. Ogni tentativo laniero di fuga veniva rintuzzato dalle torinesi che però esaurivano troppo in fretta i timeout. Ne approfittava coach Bertetti per gestire gli ultimi minuti e per piazzare il break per il 63 a 53 finale. La prossima sfida sarà martedì 18 tra le mura amiche del Palasalesiani contro il fanalino di coda Venaria.

Nonostante la classifica veda favorita la squadra biellese, guai ad abbassare la guardia. Weekend in chiaroscuro per le giovanili. Ferma l'Under 13, si sono registrate le sconfitte per l'Under 14 e l'Under 17, rispettivamente contro San Mauro Torinese e Rivoli. Ha invece brillato l'Under 19 che ha asfaltato Pallacanestro Torino infliggendo alle pari età ospiti ai Salesiani un pesante 82 a 17.

KANGAROOS MONCALIERI - BONPRIX BFB: 53 - 63 (14-17/32-29/45-43).

Bfb: Riccini n.e, Ceria n.e, Habti 8, Senesi 4, Peretti, Guzzon 3, Trucano 20, Tombolato 21, Raga 7, Strobino n.e, Rabbachin, Bonacci n.e. Allenatore Bertetti, ass.all. Riccini