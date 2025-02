Miagliano, ripristinata l'illuminazione in via Lanati (foto dalla pagina Facebook di Miagliano E-News)

È stata ripristinata l'illuminazione pubblica sull'intera tratta di via Lanati, la strada che collega Miagliano alla frazione Case Code di Sagliano Micca. Lo scrive il comune di Miagliano sui propri canali social: “La linea, prima fortemente danneggiata dalla caduta di alberi e successivamente interessata da problemi tecnici, era rimasta per un lungo periodo illuminata solo in modo parziale”.