Sala punta alla riduzione della produzione di rifiuti domestici: "Più Compost, Meno Tasse: Sconto del 10% sulla Bolletta"

Il Comune di Sala Biellese e il Sindaco sono lieti di annunciare una nuova importante iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e al risparmio per le famiglie. Con l'adozione del nuovo Regolamento sull'Auto Compostaggio, l'Amministrazione si pone l'obiettivo di ridurre drasticamente la produzione di rifiuti domestici, trasformando gli scarti in una risorsa per la terra.

Per incentivare questa pratica virtuosa, il Comune distribuirà gratuitamente dei composter a tutti i cittadini interessati.

Più Compost, Meno Tasse: Sconto del 10% sulla Bolletta

La vera novità riguarda il portafoglio dei contribuenti. Iscriversi all’Albo Comunale dei Compostatori non è solo un gesto d'amore per la natura, ma un vantaggio concreto.

Chi sceglie di praticare l'autocompostaggio (tramite composter, cumulo o fossa) avrà diritto a una riduzione del 10% sulla quota variabile della TARI. Il compost prodotto potrà essere utilizzato direttamente nei propri giardini o orti, chiudendo così il ciclo naturale degli scarti organici.

Come Aderire all'Iniziativa

Per beneficiare dello sconto e iscriversi all'Albo, i residenti possono scegliere tra diverse modalità:

Di persona: Recandosi presso gli uffici comunali.

Via Telefono: Chiamando il numero 015/2551118.

Via Email: Scrivendo all'indirizzo demog.sala@ptb.provincia.biella.it.

Nota Bene: Per ottenere la riduzione, è necessario compilare l'apposito modulo e garantire la disponibilità per eventuali controlli periodici volti a verificare il corretto svolgimento della pratica.