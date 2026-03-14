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AL DIRETTORE | 14 marzo 2026, 13:29

Casapinta: Il parcheggio che diventa una "piscina" ad ogni pioggia FOTO e VIDEO

La segnalazione di un lettore

Casapinta: Il parcheggio che diventa una &quot;piscina&quot; ad ogni pioggia

Casapinta: Il parcheggio che diventa una "piscina" ad ogni pioggia

Egregio direttore,
desidero segnalare che recentemente sono stati effettuati dei lavori nel parcheggio di via Rondo che in teoria avrebbero dovuto essere migliorativi. In realtà i lavori hanno peggiorato lo stato del parcheggio rendendolo parzialmente inagibile ad ogni pioggia. Lo scarico non funziona più, il rattoppo fatto male e in discesa riempie una parte dello stesso di sabbia. Un lavoro fatto malissimo da ditta che andrebbe richiamata a sistemare il danno.

lettera firmata

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