Egregio direttore,
desidero segnalare che recentemente sono stati effettuati dei lavori nel parcheggio di via Rondo che in teoria avrebbero dovuto essere migliorativi. In realtà i lavori hanno peggiorato lo stato del parcheggio rendendolo parzialmente inagibile ad ogni pioggia. Lo scarico non funziona più, il rattoppo fatto male e in discesa riempie una parte dello stesso di sabbia. Un lavoro fatto malissimo da ditta che andrebbe richiamata a sistemare il danno.
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AL DIRETTORE | 14 marzo 2026, 13:29
Casapinta: Il parcheggio che diventa una "piscina" ad ogni pioggia FOTO e VIDEO
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Egregio direttore,
Le prime dal territorio
Biella
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È metà biellese il primo riconoscimento dei nuovi Corsi Universitari dell'Accademia Perosi