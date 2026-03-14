Casapinta: Il parcheggio che diventa una "piscina" ad ogni pioggia FOTO e VIDEO

Egregio direttore,

desidero segnalare che recentemente sono stati effettuati dei lavori nel parcheggio di via Rondo che in teoria avrebbero dovuto essere migliorativi. In realtà i lavori hanno peggiorato lo stato del parcheggio rendendolo parzialmente inagibile ad ogni pioggia. Lo scarico non funziona più, il rattoppo fatto male e in discesa riempie una parte dello stesso di sabbia. Un lavoro fatto malissimo da ditta che andrebbe richiamata a sistemare il danno.